Trois monuments historiques seront restaurés

Les travaux de restauration du Palais du Bey et de la mosquée du Pacha, situés dans le quartier historique de Sidi El Houari, seront lancés dès que les études seront achevées.

Oran compte 32 monuments classés comme patrimoine à protéger. Sur ces 32 monuments répertoriés, seuls 3 vont enfin être restaurés.

Il s’agit du Palais du Bey et de la mosquée du Pacha, deux sites datant de l’époque ottomane, ainsi que la chapelle de Santa Cruz, construite en 1850, classée monument national en 2008. Les 29 autres monuments seront-ils eux aussi à l’avenir restaurés ? «Oui, notre objectif est de restaurer tous les monuments que compte Oran. Nous lançons un appel à tous nos partenaires du secteur public, comme du privé, afin d’unir les efforts pour la réhabilitation des tout le patrimoine oranais», a répondu, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, lors d’une visite de travail effectuée mardi dernier.

Avec l’appui de l’Agence turque de coopération et de développement (TIKA), le groupe turc de droit algérien, Tosyali Iron and Steel, s’est proposé pour financer la restauration du Palais du Bey et la mosquée du Pacha.

Les travaux de restauration seront lancés dès que les études seront achevées. La mosquée de Hassan Pacha a été construite en 1796, sous le règne du Bey Mohamed El Kébir, sur ordre du Pacha Baba Hassan d’Alger, à l’époque de la domination turque, alors que la construction du Palais du Bey remonte à la fin du 18e siècle, sous le règne du Bey de l’Ouest, Mohamed Bey El Kébir. Le Palais du Bey d’Oran, situé à la Casbah d’Oran dispose de 39 chambres, un diwan, un «Pavillon de la favorite», des cours ainsi que d’autres dépendances. Les projets de rénovation de ces trois sites seront d’un apport certain pour le tourisme local.