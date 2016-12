Trois blessés suite à une collision entre un bus et une voiture

Réagissez

Une collision entre un bus desservant la ligne B et une voiture, survenue au quartier les Amandiers, a fait 3 blessés, jeudi dernier. Par ailleurs, un carambolage, survenu avant-hier, près de la localité de Belgaïd, sur la RN11, a fait 4 blessés.

Selon un communiqué de la Protection civile, une Kia Picanto, une Peugeot 206 et une Golf série 3 sont entrées en collision. Les pompiers ont secouru une femme âgée de 61 ans, demeurant à douar Boudjemaa, souffrant de douleurs au pied gauche, un jeune de 21 ans, habitant la commune de Hassi Mefsoukh, blessé au dos, et un homme de 43 ans, demeurant à Arzew, souffrant du dos et du thorax. Notons que la quatrième victime avait été évacuée avant l’arrivée des éléments de la Protection civile.