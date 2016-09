Réagissez

L’affaire des lots de terrains fictifs de Hassi Mefsoukh revient sur le devant de la scène. En effet, cette affaire est programmée dans la session criminelle de la cour d’Oran qui devra s’ouvrir le dimanche 25 septembre.

Cette affaire a éclaté suite à plusieurs plaintes déposées par les citoyens devant la gendarmerie nationale portant sur la vente de lots de terrains fictifs. Les investigations se solderont par la localisation du principal mis en cause, un architecte ayant fait de sa somptueuse maison à Belgaid un bureau d’études. Et de là, avec la complicité de l’ex-président de l’APC de Hassi Mefsoukh, commencera alors la vente de terrains fictifs.

L’enquête aboutira à la conclusion que le mis en cause procédait, depuis 2009, à des ventes sur la base de faux documents de lots de terrain d’une superficie de 200 m2 contre des sommes de 100 à 300 millions de centimes. Lors de la perquisition du domicile de l’architecte, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation ont saisi des équipements informatiques (scanner et trois unités centrales) destinés à la falsification des documents administratifs.

Des dizaines d’imprimés, d’actes administratifs, de plans de situation, de plans de masse et de bornage des limites, plusieurs cachets et griffes, une somme de 6000 euros et une autre de 280 000 DA ont été récupérés. Lors de cette enquête, on a parlé de plusieurs dizaines de personnes qui auraient été escroquées. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal criminel pour les griefs de «faux et usage de faux», «falsification» et «blanchiment d’argent».