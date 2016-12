Tribunal criminel d’Oran : Rebondissement dans l’affaire d’un espion égyptien

Réagissez

Le tribunal criminel d’Oran a acquitté la dénommée A. Fayrouz accusée du grief de trahison.

Cette dernière avait été citée dans l’affaire de l’espion égyptien, condamné précédemment par cette même instance. Le 21 octobre 2008, T.I. est arrêté au niveau de la gare routière de Yaghmoracen en possession d’une valise contenant des effets vestimentaires et une somme de 1000 euros alors qu’il devait remettre un CD et des photos au dénommé B.H. C’est le point de départ de cette affaire. T.I. est interrogé sur l’identité de la personne devant réceptionner le CD.

Il expliquera qu’il devait le remettre à A. Fayrouz, originaire de Sétif, laquelle devait expédier le tout en Egypte. Le mis-en-cause, accusé d’espionnage, était rentré en Algérie le 2 juillet 2008 dans le cadre d’un contrat de travail entre une filiale de Sonatrach et la société égyptienne «Subsea pétrolio service». A la base d’Arzew, le mis-en-cause noue des liaisons avec des travailleurs et c’est en composant des numéros au hasard, selon ses propres déclarations, qu’il tombe sur celui d’A. Fayrouz. Lors du premier procès, il sera condamné à 15 ans de réclusion et A.F. à 10 ans.

Suite à un premier pourvoi en cassation, ils seront rejugés et condamnés tous les deux à 10 ans de réclusion. Après un troisième pourvoi, A.F. a été acquittée, le parquet fait appel et la prévenue a comparu, ce jeudi, devant le tribunal criminel d’Oran, où une fois de plus, elle clamera son innocence. Elle expliquera qu’elle n’a vu le fameux égyptien que suite à l’éclatement de cette affaire et lors de l’instruction. «Je le contactais juste par téléphone», dit-elle en pleurant. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public insistera sur la trahison et requis contre elle 10 ans de réclusion.

Dans sa plaidoirie, Me Mokrane Ait larbi dira qu’il s’agit d’une pauvre malheureuse presque illettrée qui a été mêlée à ces faits. Le principal acteur dans cette affaire qui avait introduit un troisième pourvoi, a été gracié suite à l’intervention du ministre des affaires étrangères égyptien et a quitté l’Algérie vers son pays. Ce n’est qu’après son départ alors qu’il avait demandé l’annulation du pourvoi que cette demande sera exécutée. Il demandera alors l’acquittement.