Transport urbain : Des chauffards dangereux au volant des bus

En l’absence de contrôle, les chauffeurs de bus mettent la...

Une femme a failli être éjectée de l’autobus de la ligne 51 et écrasée par d’autres automobilistes. Cet incident s’est produit à cause de l’agissement du chauffeur de bus qui a fait fi de la sécurité de ses passagers.

Hier matin, sur le trajet Mdina Jdida- haï Sabah, desservi par la ligne 51, une sexagénaire a failli être éjectée de l’autobus 51 et écrasée par d’autres automobilistes. Cet incident s’est produit, on s’en serait douté, à cause de l’agissement du chauffeur de bus qui a fait fi de la sécurité de ses passagers. En effet, ce chauffard a démarré en trombe, sans se soucier de sa cliente qui descendait les marches. Les usagers ont manifesté leur colère mais sans pour autant le remettre à la raison.

Loin s’en faut, ce dernier a, par la suite, affiché un réel mépris à l’encontre des usagers, en prenant son temps dans les arrêts provisoires, pour ensuite démarrer et rouler à une vitesse incroyable. Ce genre de spectacle désolant n’est hélas pas unique à Oran. Il est même devenu récurrent et s’est banalisé au point que personne ne s’en étonne.

Ainsi, ces dernières années, de nombreux usagers ont saisi la direction des transports, exigeant qu’une enquête soit menée sur les agissements de certains chauffards de bus, mais cette demande est restée inerte. La majorité des exploitants des lignes à Oran exercent leur diktat sur les passagers et affichent envers eux un mépris sans égal : ceux de la ligne 51, bien sûr, mais encore les lignes 34, 11, 4G, B, etc.

Ces comportements odieux ont provoqué, les années précédentes, des drames : en effet, de nombreux accidents ont eu lieu à cause de l’excès de vitesse de ces chauffards, ce qui a coûté parfois la mort à des passagers. Qu’attendent les autorités compétentes pour agir comme il se doit et punir avec force et sévérité ce genre de comportements qui sèment la mort ?