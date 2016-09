Transport public : L’UNAT s’en va en guerre contre les chauffeurs indélicats

Réagissez

Une liste noire de chauffeurs ne respectant pas les itinéraires des bus tels que fixés par l’agrément délivré par la direction des Transports sera désormais mise en place par le syndicat de l’union nationale des transporteurs algériens (UNAT) de la wilaya d’Oran.

Celle-ci comprendra tous les chauffeurs de bus ayant écourté leur trajet. L’opération a ciblé, hier, la ligne 51 pour se généraliser par la suite à d’autres lignes, apprend-on. En effet, les exploitants des bus de la ligne 51 sont obligés de se conformer aux dernières dispositions prises, avant-hier, lors d’une séance de travail tenue au siège du bureau local de l’UNAT.

Ceux-ci doivent desservir tout le tracé allant du Palais des sports jusqu’à hai Yasmine au lieu de prendre comme terminus le rond-point d’El Morchid. Cette décision a été prise après les réclamations de nombreux usagers qui ont signalé les désagréments occasionnés à la suite du non respect de cet itinéraire.

Les bus activant sur cette ligne préféraient desservir l’axe reliant Palais des sports-El Morchid au lieu de hai Yasmine. Six représentants ont été désignés par les opérateurs pour veiller à l’application de ces directives et une liste noire sera instaurée et remise à la direction des transports pour prendre les sanctions qui s’imposent en cas d’infractions, signale-t-on. De même qu’une ligne verte sera mise en service pour permettre aux usagers de dénoncer de telles pratiques.