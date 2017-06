Transport : La fréquentation du tramway en hausse

Passant de 28 000 usagers par jour en 2016 à 45 000 durant le premier trimestre de l’année en cours, le tramway est de plus en plus emprunté et apprécié par les Oranais.

Le tramway est de plus en plus emprunté par les Oranais. Sa fréquentation a progressé de plus de 30% depuis début 2017, passant de 28 000 usagers par jour en 2016 à 45 000 durant le premier trimestre de l’année en cours, a révélé le directeur de l’unité opérationnelle du tramway d’Oran. Ces bons chiffres s’expliquent en grande partie par la mise en œuvre, en 2016, du plan anti-fraude par la Setram pour dissuader les usagers qui veulent voyager gratis sur les rames. Selon le même responsable, la Setram a mobilisé 116 agents de contrôle répartis sur 20 brigades. Les usagers assistent d’ailleurs à un renforcement sans précédent des contrôles anti-fraude dans les rames. «Pour un trajet de trente minutes entre haï Es Sabah et la place du 1er Novembre 1954, les usagers sont soumis à quatre, voire cinq contrôles, avec une moyenne d’un contrôle toutes les deux stations. Les contrôles sont, en outre, plus pointus que par le passé», témoigne une habituée de ce moyen de transport. Le directeur du tramway d’Oran a aussi révélé que la Setram vient de recevoir neuf nouvelles rames assemblées dans l’usine Cital de Annaba. Ces neuf nouvelles rames seront «réservées» à la future extension du tramway vers le pôle de Belgaïd, qui est en souffrance depuis près de deux ans en raison de contraintes financières.



