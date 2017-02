Réagissez

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talaï, en visite à Oran, n’aura finalement fait que suivre certains projets déjà lancés ou annoncés.

C’est le cas de la navette maritime Oran-Aïn El Turck déjà annoncée pour la saison estivale prochaine afin de désengorger la route de la Corniche qui concentre le gros des flux des estivants. Un débarcadère de 200 m de long est prévu sur la plage des Dunes, de la même manière que le même projet à Alger reliant la capitale à la plage de la Madrague (El Djamila). Il y a ensuite la rocade sud appelée également «le 5e périphérique», qui devra ceinturer le sud de la ville, en partant de la nouvelle zone urbaine de Belgaïd.

C’est un grand projet, qui concerne l’aménagement de la voie proprement dite sur une distance de plus de 30 km, mais aussi un certain nombre d’ouvrages, dont des échangeurs pour faciliter notamment l’accès à la bretelle autoroutière reliant Oran à l’autoroute Est-Ouest. Une tranche de 21 km devait être livrée en 2016, mais le délai n’a pas été respecté malgré un avancement palpable des travaux. L’autre projet d’envergure concerne la réalisation de la nouvelle aérogare d’Oran lancée en 2013 pour un coût estimé à 13 milliards de dinars et un délai de 36 mois.

Là aussi, malgré plusieurs visites, le délai n’a pas été respecté. Une des raisons qui ont causé le retard dans la livraison est dû à la remontée des eaux souterraines ayant nécessité une étude supplémentaire et des travaux de confortement qui n’ont pas été prévus dans le programme initial.

Ceci dit, le ministre a souhaité un raccourcissement du délai actuel, qui s’étend jusqu’à mars 2018. Sur un autre registre, annoncé plusieurs fois, notamment lors de la visite du premier ministre Abdelmalek Sellal, la réalisation du port minéralier et d’un convoyeur, dont devra bénéficier principalement le complexe sidérurgique algéro-turc Tosyali, était également au programme de la visite ministérielle.

Ce port est intéressant parce que, dans un premier temps, l’entreprise envisage d’importer du minerai de fer pour le transformer localement, mais, à terme, lorsque la mine de Ghar Djebilet (Tindouf) entrera en activité, cette structure servira à exporter les produits de la sidérurgie fabriqués vers Bethioua.

L’autre projet ayant pris énormément de retard concerne la liaison ferroviaire Oran-Arzew. Annoncé il y a plus de 20 ans, le train pourra peut-être entrer en gare d’Arzew la semaine prochaine. C’étaient notamment des problèmes liés à l’expropriation des exploitants des terres situées sur le tracé qui ont été à l’origine de l’interruption des travaux sur cette ligne. Maintenant que le problème a été réglé, on pense déjà à une extension vers Béthioua afin de faire profiter les habitants de cette région Est de la wilaya.