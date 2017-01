Tosyali s’apprête à lancer un deuxième complexe de 2400 salariés

Réagissez

A la clé de ce projet de réalisation du nouveau complexe de...

La société Tosyali, implantée à Oran, dans la zone industrielle de Béthioua, avec un premier complexe de production d’acier et de rond à béton, est en passe, actuellement, de concrétiser un ambitieux projet d’extension industrielle. Il s’agit d’un deuxième complexe, actuellement en cours de réalisation, et dont la réception totale est prévue à la fin de l’année 2017.

C’est ce que nous avons appris, hier, lors de la visite d’inspection du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. Selon les dirigeants de cette société, «ce nouveau complexe constituera, au niveau de Béthioua, un nouveau pôle sidérurgique, d’une taille inégalée en Afrique».

Le projet de ce nouveau complexe, aux dires des dirigeants, -qui ont proposé une visite guidée sur le site devant l’abriter-, est l’investissement le plus important que Tosyali réalise en Algérie. «Il s’agit d’un projet basé sur la technologie Direct Réduced Iron, avec une capacité de production de 2,1 millions de tonnes de rond à béton et aciers divers, pour un coût d’environ 1,3 milliard de dollars», ont ainsi expliqué les représentants de Tosyali. Il résultera de ce projet, précise-t-on encore, la création de 2400 emplois directs et des milliers d’autres indirects. «Ce nouveau complexe est totalement différent du premier.

La matière première de ce complexe est constituée de minerai de fer», explique-t-on, avant de préciser néanmoins que «cette matière sera dans un premier temps importée, à raison de 4 000 000 tonnes/an». A ce propos, une visite a été effectuée, toujours dans la matinée d’hier, par le ministre de l’Industrie et des Mines, au niveau de l’Entreprise portuaire d’Arzew, qui s’attelle à la construction d’un quai à même de recevoir les navires de gros tonnage (de plus de 150 000 tonnes), et cela afin de garantir les besoins de l’approvisionnement du nouveau complexe de la société Tosyali en minerai de fer. «Le minerai de fer sera acheminé du port d’Arzew jusqu’au site du complexe au moyen d’un convoyeur d’une longueur de 10 km et d’une capacité de 4 000 tonnes/heures». Enfin, notons que ce nouveau complexe devra être achevé à 100% à la fin de l’année 2017.

Cependant, on nous précise que la partie «laminoir» sera réceptionnée en mai prochain. Pour rappel, la société Tosyali Algérie, créée en 2008, a mis en exploitation le premier complexe de production d’acier et de rond à béton en juin 2013. Deux ans après, soit en 2015, cette même société a mis exploitation une extension constituée d’une «unité laminoir de production de fil machine pour approvisionner les PME et les entreprises de construction. Aussi, jusqu’à ce jour, ce premier complexe, d’une capacité de 900 000t/an de rond à béton et de 700 000 t/an de fil machine, emploie 1450 personnes. Le nouveau complexe en cours de réalisation promet, lui, 2400 emplois. Wait and see…