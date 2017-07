Théâtre : Mourad Senouci, nouveau directeur du TRO

Réagissez

C’est finalement l’auteur dramaturge et homme de théâtre Mourad Senouci qui va prendre les rênes du Théâtre régional d’Oran suite au départ en retraite de l’ancien directeur, Ghaouti Azri.

Sociologue de formation, Mourad Senouci s’est pris de passion, très tôt, pour le 4e art. Il a aussi été journaliste culturel à la radio algérienne (1988 à 1998) et à la télévision (2004 à 2006). Il a occupé plusieurs postes de responsabilité en tant que directeur de la radio El Bahia (1998 à 2003) et directeur régional de l’ENTV à Béchar (2006 à 2008) puis à Oran (2008 à 2011). Mais il est surtout connu en tant qu’auteur dramaturge avec, à son actif, 17 pièces théâtrales, dont 9 adaptations et 8 créations.

Il a été membre fondateur de plusieurs associations activant à Oran, notamment l’association patrimoniale Bel horizon (2001), et aussi l’initiateur de la première radio locale algérienne sur le Net (Radio El Bahia-2001). Mourad Senouci est aussi connu pour être l’auteur de plusieurs spectacles ayant tenu l’affiche de longues années comme Metzaouedj fi otla.

Sa passion pour le théâtre le mènera à l’écriture sur le sujet : il est auteur de quelques ouvrages sur le théâtre, publiés notamment chez Dar El Gharb, Dar El Baghdadi, les Trois pommes et Le Petit Lecteur. Contacté, il nous dira : «Les gens quittent le théâtre pour aller à la télé, et moi, fou comme je suis, je quitte un poste important à la télé pour aller au théâtre, et j’en suis fier !»