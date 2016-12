Théâtre : Le TRO reprendra bientôt du service

Réagissez

Après une fermeture qui a duré un peu plus de trois mois, suite à l’effondrement partiel d’un balcon, le Théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader Alloula rouvrira ses portes à partir de la deuxième décade du mois de janvier, a-t-on appris de Zaoui Sanaâ, chargée de communication auprès de cette structure culturelle. Au grand bonheur des amateurs du 4e art, les travaux de restauration du balcon avancent à un rythme appréciable, a ajouté notre source. Une fois les travaux achevés, le TRO relancera son programme d’activités qui a été suspendu.

L’effondrement, dû à la vétusté de la bâtisse, est survenu début septembre, lors de la représentation d’une pièce pour enfants, El Assad wel Hattab, et n’a fort heureusement pas causé de victimes. Une petite partie du balcon est tombée sur une partie de l’orchestre non occupée par le jeune public. Un diagnostic a été fait par les services du Contrôle technique de la construction. Le TRO, ex- Opéra d’Oran, construit en 1900, assure une programmation culturelle régulière et continue à longueur d’année, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.