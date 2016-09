Terrorisme : Un ancien du FIS condamné à 20 ans de réclusion

Réagissez

Bennour Mohamed, alias Abou Ali El Ansari, ancien militant du FIS et terroriste de l’ex- GIA, a été condamné, à Oran, à 20 ans de réclusion pour terrorisme, alors que le représentant du ministère public avait requis la peine de mort.

Il avait été condamné pour appartenance à un groupe terroriste, plusieurs homicides et pose d’explosifs sur la voie publique. Après un pourvoi en cassation, le procès en appel se tiendra le 26 septembre courant devant le tribunal criminel de la cour d’Oran. Les faits remontent à l’année 2009, après que le mis en cause s’est rendu de son plein gré aux éléments sécuritaires de Saïda, en possession d’une kalachnikov. Ce dernier relatera son parcours au sein des groupes terroristes depuis 1991, alors qu’il appartenait à l’ex-parti dissous, le FIS, au nom duquel il a participé à plusieurs manifestations.

En 1994, il a été arrêté et fut détenu pendant 10 mois à Reggane, avant d’être libéré. Il déclare aux enquêteurs qu’il a rejoint El Katiba El Khadra, affiliée à l’ex- GIA de Saïda, qui se trouvait sous la direction du terroriste Abi Abdallah, activant à Djebel El Atrous. «On m’a remis une kalachnikov et j’ai suivi des entraînements spécialisés. On me surnommait à ce moment Abdelwakil», a-t-il déclaré aux enquêteurs. «En 1995, j’ai été blessé lors d’un accrochage par des tirs d’hélicoptère. Après ma convalescence, j’ai rejoint les groupes du GIA en 1996, sous le commandement de Baytar.

C’est là qu’on m’a surnommé Abou Ali El Ansari. J’ai participé à plusieurs opérations meurtrières qui avaient visé les éléments sécuritaires, où 11 gendarmes ont été tués. Des militaires ont été également visés par ces GIA», affirme-t-il aux enquêteurs. Ce terroriste reviendra sur la tuerie d’une vingtaine de civils au niveau de la localité d’El Hassasna.

Toutefois, il niera «avoir participé aux carnages de civils, même si c’est le groupe avec lequel il activait qui en est l’auteur». Il explique que «les opérations qui ont visé les forces de sécurité leur ont permis de récupérer une cinquantaine de kalachnikovs». Par ailleurs, le témoignage d’un autre terroriste lors de cette enquête chargera ce mis en cause. Les déclarations de ce complice feront ressortir le côté plus que sanguinaire de B.M. Il reviendra sur l’assassinat d’un civil et de son fils au cours duquel B.M. était complice. Comme il citera ce dernier dans le kidnapping de la femme et la fille de ce civil qui furent jetées en proie aux terroristes.