Terrorisme : 5 à 12 ans de prison à l’encontre un groupe qui prévoyait des attentats à Oran

Au cours de l’année 2016, un groupe armé préparait un attentat contre des ressortissants russes au boulevard Charlemagne et un autre au niveau du fort de Santa Cruz, à Oran.

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a condamné 4 des 5 mis en cause, accusés dans une affaire de création et d’appartenance à des groupes terroristes activant à l’étranger et d’apologie à groupes terroristes et tentatives d’attentat, à la peine de 12 ans de réclusion. Quant au 5e mis en cause, contre qui le seul grief d’apologie à groupes terroristes a été retenu, il a été condamné à 5 ans de réclusion. Les faits remontent au mois de mars 2016, quand des informations sont parvenues aux éléments sécuritaires sur un groupe terroriste activant à Oran.

Les investigations permettront de localiser les éléments de ce groupe et de les arrêter. Toujours, selon les faits, ce groupe armé préparait des attentats contre des Russes au boulevard Charlemagne, à Oran, et au niveau du fort de Santa Cruz. Suite à leur arrestation, ils seront confrontés à ces accusations qu’ils reconnaîtront. Cités, hier, à la barre, les mis en cause, M. F., L. R., N. K., F. M. A. et B. A. nieront en bloc les accusations retenues contre eux, expliquant qu’ils ont avoué sous la contrainte.

Un des mis en cause, qui avait séjourné à deux reprises en Turquie et qui y avait été détenu pendant 7 mois, expliquera qu’il n’a pas été arrêté par la police turque parce qu’il voulait partir en Syrie mais parce qu’il s’est disputé avec un ressortissant turc. Quant aux documents subversifs trouvés en leur possession, «il ne s’agit que de documents téléchargés du Net, de même que les photos».

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis contre les quatre premiers la perpétuité et contre le cinquième, B. A., 15 ans de réclusion. La défense plaidera la non-culpabilité de ses mandants, expliquant qu’aucune preuve tangible portant sur ces faits graves n’a été trouvée chez les accusés.