Télécoms : Des micro-entreprises créées grâce à l’Ansej et AT

Une douzaine de nouvelles micro-entreprises travaillent désormais pour Algérie Télécom d’Oran dans le cadre de la convention signée avec l’Ansej, a indiqué le responsable de l’Ansej Oran.

Les micro-entreprises créées dans le cadre de l’Ansej, sous-traitantes pour Algérie Télécom, sont spécialisées dans les travaux de réalisation, l’étude et le suivi des projets. Ces micro-entreprises interviennent dans le raccordement de liens en fibre optique, la maintenance et mise à niveau du réseau et la construction de réseau d’abonnés. M. Belhachemi, responsable de l’Ansej, a indiqué que 50 dossiers répondant aux conditions requises ont été acceptés dont 25 ont eu l’accord des banques pour le financement (parmi eux 11 sont opérationnels).

Ces entreprises opérationnelles ont bénéficié de projets concernant la pose et l’entretien des réseaux téléphoniques et la pose de câbles en fibre optique. Algérie Télécom a assuré une formation de 45 jours au profit des jeunes initiateurs de ces micro-entreprises. Elle porte sur trois domaines : les câbles en fibre optique, la pose des réseaux hertziens et les travaux de réalisation des canalisations.

Des cadres d’AT ont été chargés de la formation notamment sur l’étude des réseaux, le plan de canalisation, le devis estimatif et quantitatif, le schéma des câbles, la pose et le raccordement de câbles de réseau et de fibre optique. Des conventions ont été signées entre AT et les gérants de ces micro-entreprises dès la fin des formations. Ces derniers pourront donc rembourser leurs prêts grâce à un plan de charges assuré à moyen et long termes. Le secteur offre donc de l’emploi à travers des mesures d’encouragement qui portent sur la création de micro-entreprises, la qualité de la prestation et sur la formation.