Stationnement anarchique à Choupot

Depuis le début du mois de Ramadhan, d’énormes difficultés sont rencontrées par les chauffeurs de bus de la ligne 6 reliant le quartier Maraval à la place Valéro. Les automobilistes ne respectent pas le stationnement bimensuel règlementaire et se garent de part et d’autre au niveau de l’avenue Choupôt, entravant le passage du bus.

Cette situation pénalisante interpelle désormais les responsables locaux pour se pencher sérieusement sur la question et intervenir pour mettre un terme à cette anarchie en plein tissu urbain. Les habitants du quartier Maraval ont toujours interpellé les responsables locaux pour que des moyens de transport soient mis à leur disposition. Avec la mise en service de cette nouvelle ligne qui relie désormais Maraval à partir de la mosquée Tayeb El Mehadji jusqu’à la place Valéro, l’on s’attend à ce que ces problèmes soient réglés. Le directeur de l’Entreprise des transports urbains ETO confirme, pour sa part, ces difficultés et souligne que même les arrêts qui sont réservés au stationnement des bus 6 sont envahis par les automobilistes. Cette ligne, réactivée à la demande des riverains, était très attendue dans cette partie ouest d’Oran. Le quartier Maraval a été toujours mal desservi et la mise en service de la ligne 6 a été un soulagement pour la population qui espère que le problème de stationnement soit résolu définitivement.