Sonatrach : Les salariés titulaires du DUEA et de la licence reviennent à la charge

Réagissez

Plus d’une centaine de travailleurs de Sonatrach titulaires du DUEA et de la licence ont tenu, hier, un sit-in devant le siège de la direction aval, sise à la cité Djamel.

Ceci afin d’exiger l’application du décret N014 266 du 29 septembre 2009, qui fixe notamment le positionnement du diplôme d’études universitaires appliquées (DUEA) et de la licence (BAC+3). «Lors de notre premier mouvement de protestation, dira leur représentant, une délégation a été reçue par le directeur des ressources humaines qui les a assurés que leurs revendications ont été prises en charge et qu’elles seront transmises à la direction générale à Alger pour un règlement définitif, et ce, dans un délai de 15 jours.

Or, poursuit-il, ce délai étant largement écoulé et devant le mépris affiché par cette administration qui n’a même daigné nous envoyer un message ou autre afin de nous informer sur la suite qui a été donnée à nos revendications, nous avons donc décidé de reprendre la protestation jusqu’à notre rétablissement dans un droit légalement reconnu.»