Solidarité : Plus de 10 000 trousseaux scolaires seront distribués aux élèves démunis

Afin de venir en aide aux familles démunies, plus de dix mille cartables seront distribués en prévision de la rentrée des classes fixée au 6 septembre.

Cette action de solidarité prise en charge par la Direction de l’action sociale concernera tous les enfants issus de familles nécessiteuses, y compris quelques associations œuvrant dans ce cadre. Ces trousseaux scolaires englobent des fournitures, un cartable et un tablier, et seront remis, selon une source, à la Direction de l’action sociale, à la Direction de l’éducation qui sera chargée de les distribuer.

Pour rappel, pas moins de 342 464 élèves des trois cycles sont attendus pour cette rentrée scolaire, selon des sources à la Direction de l’éducation. Plusieurs infrastructures scolaires viendront également renforcer les capacités de la wilaya, ce qui permettra de mettre un terme à la surcharge constatée dans les classes. Il s’agit de deux lycées qui ouvriront à El Braya et Canastel et de deux écoles primaires à Tafraoui et Bir El-Djir. Ces nouvelles réalisations s’inscrivent dans le cadre du plan quinquennal de la wilaya qui prévoit la réalisation de vingt nouveaux lycées, vingt CEM et plus de quarante établissements primaires.