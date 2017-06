Soirées ramadanesques : Riche programme au TRO

Réagissez

Le service de la programmation des activités culturelles du Théâtre régional d’Oran (TRO) vient de communiquer l’agenda des variétés musicales, pièces théâtrales et autres manifestations artistiques prévues durant les soirées du 15 au 23 juin à partir de 21h30 et 22h30. Le coup d’envoi de cet agenda ramadhanesque sera donné dans la soirée d’aujourd’hui à 22h30 par la présentation de la pièce humoristique Fordja Ramadania, avec la participation d’une pléiade de comédiens de l’association culturelle Jeunes Talents-Jeunes Espoirs.

Des variétés musicales sont programmées aux soirées de vendredi et samedi. Pour la soirée du dimanche, l’association culturelle Les Drôles Madaires présentera sa pièce Match d’improvisation tandis que, le lundi, la troupe andalouse Nassim El Afrah donnera un concert musical.

Pour le deuxième jour de l’Aïd El Fitr, un spectacle de danse pour enfants à partir de 10h sera animé par le groupe Ghina-Forme.