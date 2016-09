Société : Le premier club d’artisans-boulangers voit le jour

Réagissez

Le premier Club d’artisans-boulangers a été installé, lundi après-midi, à Oran.

Présidé par Habidi Faouzi, ce club, nous assure-t-on, est une première initiative à l’échelle nationale, organisée sous l’égide du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en collaboration avec la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM). L’événement a eu lieu au Centre de facilitation d’Oran.

Une assemblée générale élective a regroupé une cinquantaine d’adhérents, en plus de la présence du sous-directeur du tourisme et de l’artisanat, Rachid Bendouda, ainsi que du directeur de la Chambre, des membres du bureau de la section UGCCA et des représentants de la direction du commerce. Selon le sous-directeur, cette opération sera élargie prochainement à d’autres corporations et métiers, ce qui permettra aux membres du club de cerner les problèmes et difficultés auxquels ils font face quotidiennement. Il faut noter enfin qu’un «carrefour» national sur les métiers de la boulangerie est programmé à Oran du 20 au 22 octobre à la Maison de l’artisanat.