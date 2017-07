Société : Le marché Michelet perd de son lustre d’antan

Réagissez

La dizaine d’anciens marchés couverts, bâtis dans les quartiers de la ville, sont à présent dans un état lamentable. Pis ! Ils sont carrément désertés, même par les commerçants.

Une visite sur le terrain nous a permis de constater de visu combien la déliquescence est à son comble dans le marché couvert El Emir, plus connu sous le nom de marché Michelet, on ne trouve qu’une dizaine de commerçants qui activent, alors que cette belle infrastructure dispose de 70 box conçus pour la vente des fruits et légumes et une vingtaine de locaux commerciaux pour l’alimentation générale, la boucherie, les produits ménagers d’entretien, etc.

La moitié des commerçants toujours sur place sont des vendeurs de fruits et de produits maraîchers. On dénombre aussi quatre bouchers et deux autres commerçants versés de l’alimentation générale. Certains parmi ces jeunes commerçants ont hérité de ces box, généralement un héritage paternel ou venant d’un des proches qui leur a cédé le bail locatif.

On trouve, tout de même, au marché Michelet, quelques clients, surtout de la gent féminine, qui procèdent à des achats, et cela en dépit de l’état de dégradation avancée du marché. M. Ghazoul, un vieux retraité habitant le quartier Miramar, est peut-être le plus ancien client de ce marché, puisqu’il y fait ses emplettes depuis les premières années de l’indépendance. Il s’est désolé, auprès de nous, que ce marché si prestigieux soit aujourd’hui dans un tel état.

«C’est tout un pan de l’histoire et de la mémoire de la ville qui est en train de disparaître». Ce marché est aussi connu car il a longtemps abrité, dans ses sous-sols, la Société de géographie, mais aussi le Centre culturel communal Ibn Mahrez, où avaient lieu auparavant des manifestations sportives et culturelles, la station de taxis, sans oublier, au début des années 2000, l’association patrimoniale Bel Horizon.