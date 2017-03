Six peines capitales prononcées en 2016

Réagissez

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a prononcé, lors des sessions criminelles de l’année 2016, six peines de mort, dont deux par contumace.

Même si elle n’est pas exécutée, la peine capitale continue à être prononcée dans certaines affaires d’homicides volontaires avec préméditation, ou parfois par contumace, dans des affaires liées aux homicides volontaires des groupes terroristes. En effet, concernant ces deux derniers cas, on notera le procès des mis en cause dans l’affaire de l’assassinat du P/APC de Bordj El Emir Abdelkader par un groupe terroriste, qui s’est tenu en septembre 2016, et la peine capitale avait été retenue contre 3 mis en cause en fuite, dont un terroriste très connu de la région.

Par ailleurs, la peine capitale avec mandat d’arrêt a été retenue contre les principaux acteurs dans une affaire d’appartenance à groupes terroristes, complicité de tentative d’homicide volontaire et détention d’armes à feu sans autorisation. Il s’agit du groupe armé agissant sous les directives de Droukdel, qui avait semé la terreur au niveau de la localité de Tissemsilt. L’enquête dans cette affaire avait déduit que ce groupe armé appartenant à El Qaîda au Maghreb se trouvait derrière plusieurs tueries de civils et de militaires. Quant aux 4 autres condamnations à la peine capitale, elles ont été prononcées dans des crimes de sang, qui sont la conséquence de disputes entre jeunes, ou encore dont le mobile est le vol. On peut noter, à titre d’exemple, le crime d’El Hamri, où un jeune homme a été tué par un autre pour le vol d’un portable, ou encore cet homme qui avait douté du comportement de son épouse et qui n’a pas hésité à l’égorger.