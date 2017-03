Six affaires de terrorisme devant le tribunal criminel

Réagissez

La deuxième session criminelle s’ouvre devant la cour d’Oran le 19 de ce mois et durera jusqu’au 24 mai prochain, avec un total de 72 affaires enrôlées dont la moitié se rapporte à des affaires de détention et trafic de stupéfiants. Selon des sources sûres, il s’agit d’affaires qui ont éclaté au cours des deux dernières années et se trouvant jusqu’alors en instruction. Toutefois, parmi les mis-en-cause, on en retrouve certains déjà cités dans des affaires précédentes où ils furent jugés et condamnés. Un état de fait qui explique le lien étroit entre les différents réseaux de trafic de stupéfiants.

Les mis-en-cause qu’ils soient convoyeurs, clients ou fournisseurs sont liés par ce trafic. Concernant les affaires de mœurs pour cette session, ce sont 12 affaires entre attentat à la pudeur, viol et fait contre-nature dont les victimes sont dans la majorité des mineurs de moins de 16 ans. Des affaires qui prennent de l’ampleur avec un fait nouveau : le chantage par photos compromettantes. Concernant les affaires ayant trait au terrorisme et détention d’armes sans autorisations, on notera 6 affaires dont la majorité sont liées à appartenance à groupes terroristes activant à l’étranger et apologie au groupe terroriste Deash. Quant aux homicides volontaires, ce sont 6 affaires qui seront jugées au cours de cette session aux cotés d’autres affaires dont celles d’associations de malfaiteurs, vols qualifiés et faux et usage de faux.