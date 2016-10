Six affaires d’attentat à la pudeur et viol devant les juges

Réagissez

Pas moins de 87 affaires sont au rôle de la quatrième session criminelle qui débutera le 13 novembre et prendra fin le 29 décembre. Sur ces 87 affaires, on compte 26 affaires de trafic de stupéfiants et une affaire de culture de cannabis, un genre d’affaire qui a tendance à augmenter. Tout comme on compte aussi six affaires d’attentat à la pudeur et viol, des affaires où ce sont surtout les mineurs qui en sont victimes.

Concernant le terrorisme, une affaire porte sur un homicide volontaire, kidnapping, demande de rançon et détention d’arme prohibée. Selon des sources sûres, le mis en cause dans cette affaire, devant être jugé en novembre, activait avec un groupe armé qui sévissait en Kabylie mais a été interpellé à l’ouest du pays.

Pour les affaires de faux et usage de faux, on apprendra que huit affaires seront jugées sur cette période de plus d’un mois et demi que durera la session criminelle, de même que sera tenu le procès d’un des mis en cause cité dans l’affaire où un enfant a été agressé par un chien à Oran. Etant en fuite lors du premier procès qui s’est tenu en décembre 2015, il comparaîtra lors de cette session. Rappelons que deux prévenus ont déjà comparu, voilà une année, devant cette instance judiciaire.