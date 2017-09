Signature d’une convention avec l’usine Renault

Réagissez

La signature d’une convention-cadre pour le transfert des moyens entre le constructeur automobile Renault et l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO) a eu lieu dimanche dernier. La convention a été paraphée par la rectrice de cet établissement universitaire et les responsables de l’usine Renault. Le constructeur automobile a mis à la disposition de cette université deux moteurs qui sont destinés à la formation pratique des étudiants de la faculté de génie mécanique. L’usine Renault d’Oued Tlélat avait été inaugurée en novembre 2014 par le premier ministre Abdelmalek Sellal, en présence du ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, ainsi que le PDG de l’alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, rappelle-t-on.