Signature d’une convention avec l’université

Une convention de partenariat sera signée entre l’université Oran 2 et les Douanes algériennes afin de renforcer les liens et l’échange d’expériences, a annoncé, hier, Kaddour Bentahar,

directeur général des Douanes algériennes, lors de l’inauguration du 1er colloque national intitulé «La veille stratégique et les systèmes d’information. Quelles contributions au renforcement des relations entre la douane et ses partenaires ?» Le colloque, qui durera deux jours, a lieu à l’Ecole nationale des Douanes d’Oran. Des conventions similaires ont été déjà signées entre l’administration des Douanes et les universités de Sétif, Souk Ahras et Ouargla, dans le but de parvenir à un partenariat fructueux, de sorte que le plan stratégique 2016-2019 intègre la numérisation dans les domaines de la gestion, des procédures douanières et de la communication. M. Bentahar a précisé que ces mesures visent à améliorer la qualité des services douaniers, à répondre aux aspirations des investisseurs et des partenaires économiques.

En rappelant le rôle de la douane, le responsable a expliqué que le système d’information douanier mis en place depuis 1995 ne répond plus aux exigences nouvelles et, à cet effet, l’une des priorités a été d’instaurer un nouveau système d’information et une centrale des risques lesquels permettront d’améliorer le contrôle douanier et la lutte contre la fraude. Un comité de pilotage a été aussi mis en place pour élaborer une nouvelle carte numérique et un système électronique rattachant les opérateurs économiques à l’administration douanière. Ce colloque se veut donc une occasion pour renforcer ce partenariat avec le monde universitaire, a noté le responsable. Plusieurs conférences ont été animées par des cadres douaniers et universitaires. Huit universités du pays ont pris part à cet évènement et des recommandations visant l’instauration d’un système d’information fiable et efficace seront prises.