Sidi El Bachir : Un budget pour la réalisation d’un marché couvert

Le circuit commercial sera renforcé par un nouveau marché couvert, qui sera réalisé dans la localité de Sidi El Bachir, a-t-on appris auprès du maire de Bir El Djir.

Une enveloppe de 55 millions de dinars a été débloquée pour la concrétisation de ce projet d’utilité publique et pour un délai de 14 mois. L’entreprise chargée de la réalisation des travaux a été retenue et le marché abritera 197 marchands de fruits et légumes. L’APC de Bir El Djir a procédé, dans le cadre de la lutte contre le marché informel, à l’extension du marché de proximité de Sidi El Bachir avec l’installation de 60 nouveaux étals. Une fois réceptionné, le marché couvert abritera tous les commerçants, y compris ceux de l’enceinte de proximité, fait-on savoir.

Par ailleurs, des mises en demeure seront adressées aux 12 bénéficiaires n’ayant pas encore rejoint leur box dans le marché de proximité de Belgaïd. Des décisions d’annulation leur seront notifiées si ces derniers refusent toujours d’activer à l’intérieur de cette enceinte commerciale. Idem pour le marché de proximité de l’USTO. A haï En Nour, le marché abandonné a été cédé par adjudication à Mobilis, a indiqué le président de l’APC. A vrai dire, tous les marchés inexploités doivent être transformés en structures sportives ou d’activités rentables permettant aux communes de renflouer leurs caisses.