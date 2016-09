Sidi Chahmi : Les associations de quartier dénoncent la passivité de l’APC

Réagissez

Les associations de quartiers de la commune de Sidi Chahmi voulant mener à bien une opération de nettoyage de leurs rues et ruelles, ont sollicité l’APC pour qu’elle leur vienne en aide. Mais celle-ci, à leurs dires, s’est dérobée de ses obligations.

M. Sebaa Brahim, président du bureau de coordination des associations de Sidi Chahmi dépendant de l’union des associations de la wilaya d’Oran, a tenu à dénoncer, lors de la campagne de nettoyage des localités de Sidi Chahmi, l’absence de coopération de la part des responsables de l’APC.

«Devant les nombreuses réclamations des citoyens, nous avons saisi à deux reprises, dit-il, les responsables de la commune qui nous ont donné leur aval afin d’organiser des campagnes de volontariat à travers tous les quartiers de la commune. Notre première action consistait, dès lors, à procéder au débroussaillage et au nettoyage du terrain attenant à l’agence postale de hai Sabah, véritable vitrine de ce quartier. Mais à notre grande surprise le secrétariat général de cette APC a annulé cette action de volontariat.

Une action qui aurait pu être d’une grande ampleur si nous avions reçu l’aide nécessaire pour la concrétiser. Il était prévu, en effet, d’évacuer tous les gravats abandonnés par les entreprises lors des constructions, débarrasser les jardins et lieux publics d’immondices, de sachets, etc. Devant ce refus, nous avons de ce fait utilisé nos propres moyens matériels (bulldozer) et humains avec la participation de tous nos adhérents venus de toutes les localités de la wilaya (Sénia, Ain Beida, Gdyel, Misserghin, Calamite, Sidi Chahmi)».

La plus grande opération de nettoyage consistera à recouvrir les eaux stagnantes qui ont constitué un véritable lac dans la localité de Calamite avec tous les désagréments que cela comporte, notamment les moustiques, les odeurs nauséabondes, etc. Pour ce faire, notre interlocuteur sollicite la contribution de l’APC de Sidi Chahmi afin de mettre à leur disposition les gros moyens nécessaires à la concrétisation de cette opération de grande envergure.