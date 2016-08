Sidi Ben Yebka (Oran) : Deux projets de logements sociaux à la traîne

Réagissez

Certains chantiers de logements accusent du retard

Aucune opération de distribution de logements sociaux n’a été effectuée depuis 2002 dans la commune de Sidi Ben Yebka, nous indique une source de l’APC de cette collectivité locale.

Deux programmes de logements de 120 et de 200 unités, lancés depuis quelques années, dans cette commune, accusent un grand retard au grand dam des citoyens. Lancés depuis 2005, le projet de 120 logements accuse un grand retard : 80 unités ont été achevées et les travaux des 40 autres sont à l’arrêt depuis 5 ans. Quant au projet des 200 logements, lancé à la fin 2013, il n’a pas été achevé, bien que la durée des travaux ait expiré. Cette situation ne cesse de provoquer la colère des milliers de bénéficiaires de ces logements. La réalisation de plusieurs programmes de logements à Oran accuse d’énormes retards. Des retards attribués aux défaillances des entreprises de réalisation, aux problèmes du foncier et autres appels d’offres infructueux. Plusieurs mesures ont été prises pour faire face à ces entraves, particulièrement en ce qui concerne les programmes LPL.

En 2015, huit contrats en ont été résiliés avec des promoteurs chargés de quelques projets de logements sociaux. Il s’agit de projets repartis sur les communes de Sidi Ben Yebka, Misserghine, Boutlelis et Hassi Mefsoukh. Quatre entreprises ont été traduites en justice pour non-respect du cahier de charges et malversations, notamment à Hassi Mesfsoukh et Misserghine, rappelle-t-on.