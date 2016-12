Sida : Des chiffres alarmants à Oran

Réagissez

Le nombre de sidéens inquiète

Pas moins de 121 personnes, dont 5 enfants, ont été dépistées comme étant atteintes du sida-VIH durant les dix premiers mois de cette année.

En dépit des campagnes de sensibilisation, le nombre de cas de sida augmente. M. Boukhari, chef de service prévention au niveau de la direction de la santé d’Oran, a déclaré que pas moins de 121 personnes (dont 5 enfants) ont été dépistées comme étant atteintes du sida-VIH durant les dix premiers mois de cette année. Le même responsable, qui a insisté sur le dépistage, a souligné que les parents de ces enfants, dont la maladie a été détectée au hasard lors des bilans routiniers ou d’hospitalisation pour d’autres motifs, ne savaient pas que leurs enfants étaient porteurs du virus.

La DSP avait déclaré auparavant qu’en 2015, 96 nouveaux cas de sida ont été recensés, contre 46 en 2014. L’analyse de ces chiffres indique que le nombre de cas ne cesse d’augmenter. Toutefois, des dizaines de personnes contaminées par le virus échappent ou évitent toute prise en charge ou opération de contrôle médical, de peur de représailles au sein de la famille ou d’être exclus de la société. En dépit des examens prénuptiaux, exigés depuis quelques années aux futurs mariés, notamment la sérologie complète, les candidats au dépistage précoce du sida ne se bousculent pas aux portes des centres de dépistage du sida et autres maladies sexuellement transmissibles, qui sont pourtant prêts à accueillir, sans ordonnance, anonymement et gratuitement, chaque individu voulant pratiquer un test.

Dans ce contexte M. Boukhari invite la population à se rapprocher des structures de santé pour se faire dépister. «En plus des centres de santé, durant tout le mois de décembre, une tente est dressée au niveau du CHU d’Oran pour le dépistage gratuit et anonyme de cette maladie», a-t-il souligné. Aussi et pour la première fois, le CHUO pratique une nouvelle méthode qui est l’analyse de la salive pour dépister le sida et l’hépatite virale. Le CHUO est le premier au niveau national à introduire cette technique donnant un résultat en 10 minutes. Pus de 4000 porteurs du virus (HIV) des wilayas de l’ouest du pays suivent un traitement au niveau du service des maladies infectieuses du CHUO. Il a été relevé 604 nouveaux cas de porteurs du virus (wilayas de l’Ouest), dont 298 femmes et 45 enfants, de janvier au 29 novembre 2016.