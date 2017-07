Seules 43% des sociétés ont déposé leurs comptes sociaux

Réagissez

Sur les 3700 sociétés concernées par le dépôt des comptes sociaux, 43% se sont conformées à la loi, a expliqué le directeur du Centre national du registre de commerce (CNRC) d’Oran-Est de Gdyel qui, pour rappel, coiffe les dairas de Bir El Djir, Gdyel, Arzew, Béthioua, Oued Tlélat. Selon les responsables, les 57% des sociétés restantes sont appelées à effectuer leur dépôt avant le 31 juillet, dernier délai de cette opération.

Dans le cas contraire, elles seront inscrites au ficher des fraudeurs et des amendes allant de 30 000 à 300 000 DA seront dressées à leur encontre. Ce ficher prive les contrevenants de plusieurs avantages dont les facilités douanières et celles liées à l’investissement, l’accès aux marchés publics, les avantages fiscaux, entre autres. La direction a mobilisé plusieurs équipes et mis en place toutes les facilités et moyens d’accueil pour effectuer ces opérations dans les délais, apprend-on.