Sensibilisation sur le cancer du sein à l’association SDH

Vingt femmes de différents âges ont bénéficié d’une formation à l’auto-examen mammaire pour le dépistage du cancer du sein.

L’atelier s’est déroulé, samedi, au siège de l’association Santé Sidi El Houari (SDH) et a été animé par Majda Boukessassa, étudiante en sixième année de médecine et qui a bénéficié de la formation Idmaj auprès de la SDH. Animé d’une manière interactive et en derja, cet atelier a été l’occasion pour les femmes présentes de poser différentes questions concernant la maladie et ses risques.

«Chaque femme est à présent responsable pour informer son entourage sur la palpation, le cancer du sein et toutes les choses que vous avez apprises», a lancé Mlle Boukessassa, invitant les participantes à communiquer le plus possible sur la maladie et le comportement à adopter en cas de dépistage positif. «Vous savez la communication, l’élimination du tabou et l’hygiène de vie sont le meilleur traitement», a-t-elle déclaré.

Le président de l’association SDH, le Dr Kamel Bereksi, a également insisté sur le fait de «repousser les limites de l’ignorance pour mieux appréhender les choses».

De son côté, le Dr Habchi Fethi a prodigué des conseils aux femmes présentes en insistant sur l’hygiène de vie et un mode d’alimentation sain. «Nous consommons une infinité de produits cancérigènes quotidiennement et il faudra tout faire pour éliminer le maximum de ces produits de notre vie. Il s’agit de nourriture avec des conservateurs, des produits détergents, cosmétiques, etc. Il faut être vigilant pour avoir une vie saine», a déclaré le Dr Habchi.

Le Dr Zohor Bereksi était également présente et s’est rassurée quant à l’avenir en voyant des jeunes donner de leur temps pour une cause aussi noble. «J’invite toute personne ayant un sujet particulier à venir le présenter et nous pourrons compter sur l’expertise de spécialistes avec qui nous avons l’habitude de travailler. L’association n’est qu’un outil et l’espace est à tout le monde», a-t-elle dit. Majda a annoncé qu’un autre atelier sera organisé prochainement.