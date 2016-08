Sécurité sociale : La CNAS sensibilise les étudiants

Réagissez

La CNAS s’est fixé pour objectif d’assurer la couverture sociale à tous les étudiants d’Oran.

Une campagne d’information à leur intention a été lancée jeudi et se poursuivra jusqu’au 9 août, ciblant notamment les nouveaux bacheliers. «Il s’agit d’informer les étudiants sur leurs droits tout en allégeant la procédure pour l’administration qui est obligée de déclarer tous les étudiants dès l’inscription», explique le directeur de l’agence d’Oran. Et d’ajouter : «Nous avons déployé des agents à travers les 9 centres d’inscription finale pour la rentrée 2016-2017. Nos employés vont expliquer la procédure mais aussi ils permettront la déclaration automatique de chaque étudiant inscrit, sans aucun dossier complémentaire, car nous puisons les documents dans les serveurs mis en place. L’étudiant devra toutefois fournir 2 photos pour sa carte Chifa qui lui sera remise dans à peine une semaine.» Le directeur de la CNAS d’ Oran a expliqué que l’étudiant n’a pas à se déplacer, car «c’est l’université qui déclare en principe et même les cartes Chifa seront remises à l’administration de chaque faculté. Les noms des bénéficiaires seront affichés pour que ces derniers les récupèrent».

Tous les universitaires ne sont pas déclarés à la CNAS pour des raisons de lourdeurs bureaucratiques, d’où l’idée de la campagne en cours, qui permettra d’atteindre un taux de couverture de 100%. Actuellement, seulement 33 978 étudiants sont déclarés, selon les chiffres de la CNAS, qui font état de 15 988 cartes Chifa délivrées. La caisse d’Oran a dépensé 76,7 millions de dinars pour cette catégorie en 2015. «Certains étudiants ne savent même pas qu’ils ont droit à la sécurité sociale, ils sont souvent jeunes et en bonne santé et ne voient pas l’utilité. Nous comptons les sensibiliser à travers cette campagne pour qu’ils puissent jouir de leurs droits. Une page «Agence Cnas Wilaya d’Oran» a été créée sur facebook», conclut notre interlocuteur. A Béchar, des portes ouvertes organisées pendant deux jours à l’université ont porté sur une campagne de sensibilisation.