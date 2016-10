Sécurité sociale : La CNAS et la Casnos accordent de nouveaux délais

Réagissez

La Caisse nationale de la sécurité sociale (CNAS) et celle des non-salariés (Casnos) viennent d’annoncer la prolongation des délais accordés pour les déclarations des salariés, qu’il s’agisse des entreprises publiques, privées ou des autres secteurs d’activités comme les métiers ou l’artisanat.

Dans ce cadre, des journées portes ouvertes sur la sécurité sociale sont organisées depuis hier au niveau des différentes agences de la CNAS à travers la wilaya, avec la mise en place de cellules d’écoute permettant de faciliter la procédure aux employeurs désireux de s’acquitter de leur devoir.

Le directeur de la CNAS à Oran, le docteur Mesli, a expliqué que ces portes ouvertes s’inscrivent dans le cadre de la campagne médiatique lancée depuis la promulgation de la loi de finances complémentaire 2015, dont les articles 57, 58, 59 et 60 accordent de nouvelles facilitations pour la déclaration volontaire. «Nous allons prolonger les délais jusqu’au 31 décembre 2016 pour permettre à tous les employeurs de déclarer volontairement leurs salariés. Les pénalités de retard sont supprimées en vue d’encourager les entreprises qui se trouvent dans des difficultés pour le paiement. Mais une fois ce délai dépassé, on reviendra à l’ancien régime», a expliqué le Dr Mesli à l’occasion d’une conférence organisée, hier, au siège de la Caisse.

Le conférencier a lancé un appel à l’adresse des employeurs en précisant que même ceux ayant bénéficié d’échéanciers, qu’ils n’ont pas respectés, peuvent se présenter pour avoir de nouveaux tableaux de paiement. Il déclare : «Nous sommes un partenaire et ferons tout en faveur des entreprises, car il y va de l’intérêt de l’employé aussi. Nous connaissons les problèmes des entreprises et nous avons même accordé des délais de 60 mois pour certaines.

Nous pouvons mettre en place des échéanciers intéressants pour peu que les entreprises se manifestent.» Et d’ajouter : «Il y a eu un certain engouement depuis le lancement de l’opération, contrairement à ce qu’on pourrait croire.» De son côté, le directeur de l’emploi à Oran, M. Kessal, a estimé que c’est une opportunité à saisir pour les employeurs tout en rappelant que l’intérêt primordial, ce sont les droits des travailleurs.

Présente à cette conférence, la directrice de la Casnos a lancé un appel aux journalistes pour faire écho à cette campagne. «Je tiens à solliciter la contribution des journalistes qui ont permis la réussite des campagnes précédentes. L’appel que je lance est que nous avons les mêmes dispositions que la CNAS en faveur des non-salariés et nos délais se prolongent aussi jusqu’au 31 décembre», a lancé Mme Bouhdjar. Les chefs d’entreprise étaient également représentés à ce rendez-vous socioéconomique.

Et c’est Mouad Abed, président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, qui s’est engagé au nom du patronat pour la réussite de cette campagne. «Nous sommes vos partenaires et vous proposons de créer un guichet au niveau de la CCIO pour faciliter encore plus la procédure et respecter les délais. Nous savons tous que les opérateurs ont tendance à réagir à la dernière minute, ce qui va mettre de la pression sur l’administration, alors le patronat est là pour aider», a-t-il proposé.