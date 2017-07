Sécurité sociale : 173 employeurs traduits en justice pour non-déclaration des salariés

Réagissez

Le siège de l’agence CNAS à Oran

Le travail de nuit est motivé par la nécessité de maintenir la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité publique.

Toutefois, certaines entreprises recrutent deux équipes de travailleurs (une équipe composée de travailleurs déclarés à la caisse de Sécurité sociale, qui exerce durant la journée (de 8h à 16h), et une autre qui travaille au noir en fin d’après-midi jusqu’au soir) pour ne pas être épinglées par les inspecteurs du travail.

Pour faire face à ce genre de dépassement, une enquête a été effectuée durant le mois de juin par l’inspection de travail. «Trois brigades composées de contrôleurs ont sillonné près de 230 lieux de travail d’un effectif global de 1150 travailleurs répartis sur la wilaya d’Oran, notamment dans le secteur des prestations de services, commerces de vêtements, restaurants, hôtels, pharmacies et opérateurs téléphoniques, entre autres», a-t-on appris de M. Bendib, inspecteur régional du travail.

«La majorité des employeurs ne se bousculent pas pour déclarer leurs agents. Pire, certains usent de toutes les ruses pour échapper au contrôle», ajoute notre interlocuteur. Ainsi, 113 employeurs ont été traduits en justice et 600 mises en demeure ont été adressées pour non-déclaration de travailleurs, non-respect des horaires réglementaires, défaut de visite médicale et autres.

Aussi, et durant cette période, près de 1200 lieux de travail totalisant près de 6300 employés ont été visités au niveau des six wilayas relevant de l’inspection régionale (Oran, Mascara, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et Mostaganem). «Ces sorties se sont soldées par l’établissement de 2500 mises en demeure et 173 poursuites judicaires», a souligné M. Bendib. «La campagne se poursuivra par des contre-visites et d’autres sanctions contre les employeurs contrevenants».