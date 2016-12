Secourisme : Voici les gestes qui sauvent

Réagissez

Une journée de formation sur «Les gestes qui sauvent» est prévue, samedi prochain, au niveau des unités de la Protection civile de Aïn El Turck, Akid Lotfi et de l’unité principale à Sid El Bachir (ex-Plateau), a-t-on appris de la cellule de communication de cet organisme.

Une formation aux soins d’urgence et d’assistance aux victimes peut être vitale dans de nombreux cas. La campagne vise à éduquer le public sur les gestes qui sauvent la vie et à prodiguer les techniques de base pour sauver les victimes des accidents de la route, des catastrophes naturelles et des accidents domestiques.

Ouverte au grand public de 13h à 16h, cette manifestation a pour but d’inculquer aux citoyens les premières notions du secourisme et de consolider les compétences des participants appelés à intervenir en cas de malaise cardiaque, sauver un enfant qui s’étouffe ou simplement savoir donner l’alerte en cas d’accident... en cas de nécessité.

Cinq ateliers seront animés par les cadres et les agents de la Protection civile. Parmi ces ateliers, La protection et l’alerte, Le massage cardiaque et l’utilisation des défibrillateurs, La position latérale de sécurité et Comment stopper une hémorragie. Le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours et ses premiers gestes sont décisifs pour sauver les vies humaines en cas d’accidents.