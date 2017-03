Santé publique : 150 candidats admis au concours des aides- soignants

Réagissez

La liste des admis au concours de formation des aides- soignants de la santé publique a été affichée, avant-hier, au siège de l’Institut national de formation supérieure, sis rue Khemisti.

Organisé, pour rappel, par le centre de formation paramédicale de Chlef le 29 décembre 2016, ce concours a vu la participation de 871 candidats. 150 ont ainsi été admis à suivre une formation pratique et théorique de 2 années au niveau du centre hospitalo-universitaire Docteur Benzerdjeb (CHUO) et dans l’établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie (EHS).

L’Institut national de formation supérieure assurera, pour sa part, selon Mme Toumi, directrice des études et des stages, le suivi pédagogique, qui consiste notamment dans les délibérations, les conseils de discipline, d’option, etc. Cette formation sera sanctionnée par un examen final de fin d’études théoriques et pratiques au niveau de cet institut, affirme notre interlocutrice.