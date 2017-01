Santé : Les pathologies liées au sommeil en débat au CHU

Réagissez

Lors de la journée d’information et de sensibilisation organisée, ce jeudi, a l’amphithéâtre du CHUO par le Conseil scientifique et le personnel médical du nouveau laboratoire du sommeil du CHUO, il a été question du Syndrome apnée du sommeil (S.A.S) et, surtout, de la prise en charge médicale et thérapeutique des patients, sachant, selon l’organisatrice du comité de cette rencontre, Dr Oudjidi, que cette pathologie liée au sommeil présente un danger pour les patients en raison des somnolences qu’ils endurent.

En effet, cette pathologie entraîne parfois des accidents domestiques, de la circulation, au sein des entreprises ou autres, et malgré cela, elle demeure à ce jour inconnue par le corps médical. Malgré l’existence à Oran d’une structure d’exploration, le seule à l’échelle de l’ouest du pays qui est fonctionnelle depuis deux ans au CHUO de l’avis du Pr Ouardi, chef de service de pneumologie, la prise en charge des patients, surtout les enfants, demeure faible en raison du coût de la consultation qui, à ce jour, n’est pas prise en compte par la sécurité sociale, sans oublier le prix des équipements de traitement très exorbitants pour les malades.