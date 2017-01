Santé : L’EHU lance le service d’urgence à domicile

Réagissez

Les services mobiles d’urgence permettent de sauver des vies avec le déplacement des équipes médicales vers le domicile des patients. Dans cet ordre d’idée, l’Etablissement hospitalier universitaire du 1er Novembre (EHU) a lancé, jeudi dernier, le premier Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).

Ce dernier intervient lorsque c’est nécessaire et se déplace aux domiciles des malades, par exemple en cas de crise d’épilepsie, douleur thoracique, accident cardio-vasculaire. «Pour lancer ce service, une équipe composée de 16 médecins urgentistes a été formée par des spécialistes français» a déclaré le Dr Badsi, responsable du SMUR et chef de service de l’unité d’AVC. Cette expérience s’inscrit dans le cadre de la prise en charge des urgences médicales. Dès l’appel au numéro vert 041-70-51-04, lorsque la présence d’un médecin semble requise selon le type d’intervention et les informations fournies par l’appelant, l’équipe médicale, composée d’un médecin et d’infirmiers, se déplace vers le malade. Le SMUR est un service médical d’urgence. Des véhicules transportant un médecin urgentiste, un infirmier et un ambulancier et dotés de tout le matériel nécessaire à la réanimation permettent d’apporter les premiers soins d’urgence en vue du transport du patient à l’hôpital après sa stabilisation à domicile.