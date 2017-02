Réagissez

Jusqu’au 14 février prochain, le Centre des conventions d’Oran (CCO) abrite la cinquième édition du Salon du mariage Mabrouk. Une manifestation qui a pour vocation d’accompagner les futurs mariés à mieux préparer leurs noces.

Le Salon, organisé par YB Marketing, et dont le coup d’envoi officiel a été donné ce mercredi à 11h, regroupe quelque 150 exposants, dont une dizaine de représentants étrangers des pays d’Europe, d’Amérique, du Maghreb et du Moyen-Orient. Les exposants proposent des produits et des services qui sont nécessaires et essentiels à la préparation, et surtout à l’organisation de la fête du mariage, tels que les traiteurs, les salles des fêtes et tout ce qui a trait aux achats et à la préparation du trousseau de la mariée, notamment en matière d’habillement.

La décoration, la location de la salle des fêtes, l’esthétique, la mise en forme, la cosmétique et l’électroménager sont aussi au menu de ce Salon. Sans oublier les gâteaux et autres friandises, surtout traditionnels, qui occupent dans cette édition une place de choix, comme par exemple la participation, pour la première fois, du traiteur en gâteaux traditionnels «Nos Saveurs». Sous le label «Le plaisir du goût et l’harmonie», ce traiteur est domicilié à haï Ottmania (ex-Maraval), depuis à peine six mois. Son staff se compose d’artisans-femmes, qui exposent une gamme variée de gâteaux traditionnels.

Selon Mlle Amel, de l’entreprise organisatrice YB Marketing, cette nouvelle édition regroupe, grâce aux participants, un riche canal de communications et d’informations pour sensibiliser le grand public concerné par ces événements familiaux, mais elle permet également aux professionnels du secteur de saisir des opportunités d’affaires avec les exposants étrangers des grandes marques, dont certaines sont présentes à Oran ou Alger, pour la promotion de leurs produits ou articles. Enfin, notons que pour cette 5e édition, l’entrée est désormais payante, à raison de 20 DA par personne, comme exigé par la direction du CCO.