Salon de l’agroalimentaire : Primauté au produit local

Le 5ème Salon international des industries agroalimentaires (SIAG 2017) a été inauguré, jeudi, en présence du wali d’Oran et des responsables locaux.

Ce salon, organisé sous le thème «Mentouj bladi», compte quelque 200 exposants réunis pour promouvoir le label algérien, comme l’explique Mahmoud Hani, commissaire du salon : «Il s’agit de mettre en valeur la production nationale à même de réduire la facture d’importation des produits alimentaires. C’est, donc, l’occasion d’accompagner les entreprises algériennes et les professionnels dans le processus d’exportation en s’orientant notamment vers la coopération Sud-Sud car l’Algérie aspire à développer ses relations économiques et commerciales avec le continent africain». M. Hani a annoncé, également, que ce salon sera marqué par la conclusion de trois marchés entre exposants algériens et étrangers dont un contrat avec une société turque de fabrication de machines d’emballage alimentaire qui prend part pour la première fois à cette édition du SIAG. Soulignant que ce salon est dédié aux professionnels, les organisateurs comptent parmi les participants des opérateurs venus de plusieurs pays dont la Turquie, la France, l’Italie, l’Espagne, la Corée du Sud, la Chine et la Tunisie avec des produits agroalimentaires dont le café, le chocolat, les pates ainsi que les équipements de restauration. Ce salon se prolonge jusqu’à dimanche et les organisateurs tablent sur 10 000 visiteurs.