Saisie d’armes

Deux pistolets de calibre 9 et 16 mm, un fusil de chasse, des munitions, 63 colis de kif traité, soit 34 kg, un arsenal d’armes blanches, une somme de 300 millions de cts et une autre de 500 euros, des objets d’art dont 4 statuettes en cuivre et 12 pièces de monnaie d’époque en cuivre ont été saisis, cette semaine, lors d’une opération menée par les services de la sûreté de wilaya, dans la zone Est d’Oran. Deux individus âgés de 29 et 33 ans, dont un repris de justice, ont été arrêtés dans cette affaire de trafic de drogue, d’armes à feu et d’objets d’art.

Les membres de ce réseau utilisaient de puissants véhicules de luxe pour échapper aux barrages des services de sécurité. Les enquêteurs ont découvert que le réseau activait à partir de l’est du pays, au niveau national et même à l’étranger. Quatre véhicules de luxe ont été saisis. Les recherches se poursuivent pour identifier d’éventuels complices.