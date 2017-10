Riche programme à la Cinémathèque

Réagissez

La Cinémathèque d’Oran programme, jusqu’au 14 octobre, la projection d’une dizaine de longs métrages du cinéma universel, à raison de deux séances par jour, à 14h30 et 17h. Il s’agit de films australo-britanniques, américains et hongrois qui ont été réalisés durant les années 1950, 1960, 2000 et 2010. Parmi les films à l’affiche cette semaine figurent Le jour où la Terre s’arrêtera, réalisé par John Hilcoast en 2005, Les deux cavaliers, de John Ford (1961), de Robert Aldrich (1967) et La somme de toutes les peurs, de Philaldein Robinson (2002). Pour l’après-midi de samedi prochain, à 14h30, il est programmé la projection du documentaire Les maisons de la mer, du réalisateur algérien Hamza Mendil.