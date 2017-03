Réouverture du tronçon endommagé

Réagissez

Le wali d’Oran a procédé, lundi matin, à la réouverture officielle du tronçon de la route du port qui a été endommagé suite à un glissement de terrain survenu il y a plus de sept mois.

En effet, le tronçon situé sur le troisième boulevard périphérique, en dessous du pont Zabana, menant vers l’entrée du port d’Oran et la corniche oranaise, a été endommagé en août 2016. Depuis cette date, le trafic a été perturbé, obligeant la création de déviations vers le rond-point du lycée Lotfi et sur le sens opposé de la route du port. Les travaux ont été entrepris au lendemain de cet affaissement sur 50 mètres de longueur, 9 mètres de largeur et 5 mètres de profondeur.

Hier, des policiers ont été dépêchés sur les lieux toute la journée pour corriger les déviations et inviter les automobilistes à emprunter le tronçon rouvert. Ceci a fluidifié la circulation, en désengorgeant relativement le rond-point du lycée Lotfi, ainsi que le tunnel à sens unique. Toutefois, une partie de quelques dizaines de mètres est encore en travaux et dont la réouverture prochaine permettra de libérer encore plus le trafic.

Il y a lieu de souligner qu’il s’agit d’un important tronçon, puisqu’il est emprunté par plusieurs engins allant vers et venant du port d’Oran et dont la présence sur le troisième boulevard périphérique est à l’origine des embouteillages, notamment au niveau du rond-point de la cité Djamel. Cette route mène également vers la corniche oranaise et donne en même temps plusieurs accès au centre-ville d’Oran, ainsi qu’un important accès à Oran-Est, où se trouvent les nouveaux groupements urbains et centres d’activités.

La nouvelle de la réouverture de ce tronçon sera allégrement accueillie par les automobilistes, en attendant la réception du grand projet de la nouvelle route du port, qui permettra aux engins d’accéder directement au quatrième boulevard périphérique, ainsi qu’à l’autoroute Est-Ouest. Cette route entre, en effet, dans le cadre la pénétrante autoroutière vers le port d’Oran, qui désengorgera le trafic routier vers Oran et notamment vers le port. Sa réalisation est engagée par un groupement associant l’Engao et la société turque Makyol.