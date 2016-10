Remise des clés aux bénéficiaires de 400 logements à Oued Tlélat

Réagissez

Le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, a supervisé, hier, une opération de remise des clés à 400 bénéficiaires de logements sociaux qui seront relogés à Oued Tlélat.

Il s’agit de la première étape d’une opération annoncée il y a quelques jours pour l’attribution de 700 logements. Le tirage au sort a été effectué en fin de semaine et les trois appartements restant seront attribués prochainement, a-t-on précisé. Les bénéficiaires des localités de Toumiate et Mehdia ont exprimé leur soulagement et rendu hommage aux autorités pour les délais respectés. «Nous attendons depuis longtemps et c’est avec beaucoup de joie que nous recevons nos clés aujourd’hui. Les autorités ont tenu leur promesse», a lancé un des bénéficiaires. A cette occasion, le wali a fait savoir que la grande opération de relogement de 8000 familles sera achevée avant la fin de l’année 2016.

En novembre, 2500 familles du quartier Les Planteurs seront relogées, et ce, en deux étapes, cette opération sera suivie par la démolition des maisons évacuées, selon les services de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI). Pour rappel, un programme de construction de 11 000 logements destinés à la résorption de l’habitat précaire (RHP) a été lancé à Oran et devrait s’achever cette année. Les relogements ont ciblé principalement le quartier de Sidi El Houari, Ras El Aïn et les Planteurs, en plus des bidonvilles et autres maisons vétustes comme à El Hamri. Les relogements ont eu lieu principalement à Oran-Est dont Belgaïd, Canastel et haï Sabah ainsi que dans d’autres communes.