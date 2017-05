Réfl exion sur la spatialisation des données

Réagissez

Le Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran a abrité, mercredi et jeudi derniers, un atelier

méthodologique sur «La spatialisation des données démographiques, anthropologiques, politiques et sociales». Les travaux ont été animés par l’historien et démographe français Hervé Le Bras.

Ce dernier est directeur d’études à l’Ehess et directeur de recherches émérite à l’INED, chaire «Territoires et populations» du Collège d’études mondiales de la FMSH, Fellowship du Churchill College (Cambridge). Il a également assuré plusieurs responsabilités éditoriales : membre des comités de rédaction de Histoire et Mesure, Demographic Research, Raison présente, Autrepart (revue de l’IRD), Passages, Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, Bretagne. Rédacteur en chef de Population (1978-1990), cofondateur et éditeur (1984- 1991) de Mathematical Population Studies,

il est aussi chroniqueur au mensuel La Recherche (depuis 1995). Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages consacrés à la

démographie, à l’histoire des populations, aux moeurs et aux opinions politiques observées à un niveau territorial et environ

250 chapitres d’ouvrages et articles scientifiques et a dirigé de nombreuses thèses de doctorat. Ses ouvrages ont pour titres : L’âge des migrations, (Autrement 2017), Malaise dans l’identité, (Actes Sud 2017), Le Pari du FN (Autrement, 2015), Atlas des inégalités (Autrement, 2014) et Le Mystère français, avec Emmanuel Todd

(Seuil 2013).