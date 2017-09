Recyclage des déchets : Des bacs pour le tri sélectif dans les écoles

Réagissez

L’établissement de gestion des centres d’enfouissement technique d’Oran (Epic CET Oran) vient d’étendre le tri sélectif à la source des déchets recyclables aux écoles de la daïra d’Es Sénia, a-t-on appris de sources bien informées.

L’Epic a ainsi doté les classes des écoles primaires de cette daïra de bacs de couleur verte pour la collecte du papier. Des affiches explicatives sur l’importance du tri sélectif ont été également posées près des bacs pour sensibiliser les enfants. L’acheminement des déchets collectés vers le centre de tri sélectif sera effectué par les équipes de l’Epic CET Oran, précise-t-on.

L’établissement est conventionné avec une trentaine d’établissements scolaires des trois cycles et 26 entreprises économiques pour la récupération des déchets recyclables (carton, papier, plastique). Le plan d’action de cet Epic commence d’ores et déjà à porter ses fruits. Ainsi, plus de 15 tonnes de carton ont été collectées en l’espace d’une semaine à Oran.

Le premier bilan du projet pilote de tri sélectif à la source des déchets domestiques reste toutefois mitigé, de l’avis des responsables du secteur de l’environnement, qui avouent que si des progrès ont été réalisés dans certains sites pilotes, il y a aussi la persistance de nombreuses entraves qui risquent de faire échouer ce chantier. Comme toute opération pilote, les contraintes ne manquent pas et les responsables du secteur regrettent notamment l’absence de gestion des bacs dans les cités, ce qui a eu pour conséquence le détournement, la détérioration et parfois le vol des bacs. Il y a aussi la concurrence illicite de la filière de l’informel qui récupère les déchets triés.

Le projet a été un ratage total à la cité Akid Lotfi, où il y a eu vol et détérioration des bacs, mais dans les autres sites pilotes, notamment dans les cités AADL, l’opération est en bonne voie, en dépit de certaines contraintes. Ce sont les cités militaires qui font toutefois l’exception, puisque la gestion des bacs est bien organisée, contrairement aux cités civiles. L’Epic CET Oran collecte en moyenne 250 tonnes de déchets triés par mois.