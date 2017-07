Réception de quatre nouvelles facultés en octobre

Réagissez

Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la wilaya d’Oran va réceptionner, pour la prochaine rentrée universitaire, quatre nouvelles facultés pour répondre aux besoins croissants de la population estudiantine.

Il est ainsi prévu la réception de quatre nouvelles facultés, dont deux au pôle universitaire de Belgaïd et deux à Oran Est, a-t-on appris de sources bien informées à la direction de l’équipement de la wilaya d’Oran. «Quatre nouvelles facultés seront réceptionnées à la prochaine rentrée universitaire.

Il s’agit de la faculté des langues et des arts, à Belgaïd, avec une capacité de 5000 places, de la faculté des sciences islamiques, avec 3000 places, de la faculté de médecine, avec 10 000 places, et enfin de la faculté des sports. Nous prévoyons ainsi au total la réception de plus de 18 000 places pédagogiques», confient les mêmes sources.

Concernant la nouvelle faculté de médecine, les mêmes sources précisent que le taux d’avancement des travaux a atteint désormais 96%. Ce projet à rebondissements avait été relancé en 2013 par la DLEP, qui a eu recours à la formule de gré à gré pour accorder le chantier à une entreprise chinoise d’une grande expérience qui a réalisé de grandes infrastructures dans la région.