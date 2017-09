Quatre nouvelles filières lancées à l’USTO

Réagissez

Les inscriptions définitives ont été entamées hier matin à l’Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf (USTO) d’Oran et se poursuivront jusqu’au 14 septembre prochain. 4.480 nouveaux étudiants ont confirmé leurs inscriptions dans cet établissement universitaire et le rectorat s’attend à ce que le nombre des nouveaux étudiants atteigne les 4.600 avec le lancement des transferts des autres établissements universitaires.

«Nous avons cette année 4.480 nouveaux étudiants qui suivront leurs cursus universitaire à l’USTO Mohamed Boudiaf. Ils seront au total, cette année, 26.000 étudiants dans 6 domaines de formation et une trentaine de filières. 1000 enseignants et 850 ATS vont encadrer ces 26.000 étudiants et nous comptons lancer, cette année, quatre nouvelles filières, à savoir industrie et pétrochimie, travaux publics, environnement, maintenance et sécurité. Nous avons aussi programmé un concours de doctorat toutes filières confondues en octobre prochain. 120 places seront ouvertes cette année en doctorat dans notre établissement», affirme le chargé de communication de l’USTO Mohamed Boudiaf. L’USTO dispose pour cette année universitaire de 6 domaines de formation couvrant 22 filières dont 3 à recrutement national (génie maritime, métallurgie et hydraulique) avec 33 spécialités agréées. L’année universitaire écoulée, 5.300 étudiants ont obtenu leurs diplômes : 3000 licences, 2500 masters. Concernant la post-graduation, 40 étudiants ont eu leur magister, 80 leur doctorat en sciences, 20 doctorats LMD et 25 habilitations (habilités à diriger les travaux de recherche).