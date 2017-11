Quatre habitations précaires rasées à la Pêcherie

Réagissez

Dans le cadre de l’aménagement du site mitoyen à la Pêcherie, quatre anciennes habitations désaffectées situées dans les alentours ont été rasées par les services concernés. Cette décision vient à la suite des directives données par le wali d’Oran portant sur la démolition de certaines habitations qui ternissent l’image du site. En effet, l’opération s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de toute cette zone afin de créer un pôle touristique doté de toutes les commodités. Le wali d’Oran a annoncé, lors de sa dernière visite au quartier de Sidi El Houari, que des projets d’investissements sont prévus dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs privé et public. Le projet porte sur la création de nouveaux espaces de détente et de loisirs avec des restaurants, des cafés, un parking, le tout dans le but de faire de cette zone un véritable pôle touristique. Il est également question de réaliser un échangeur à l’entrée du tunnel de la Pêcherie et des escaliers le long du mont Murdjadjo, ce qui permettra l’accès des visiteurs et des touristes au fort de Santa Cruz. A noter qu’une étude relative à l’aménagement de tout le site a été présentée, la semaine dernière, au wali d’Oran par les services de l’APC d’Oran et de la direction des travaux publics.