Quatre douaniers devant le juge

Quatre douaniers ont comparu, cette fin de semaine, devant le tribunal pour répondre du grief de mauvaise utilisation de fonction, faux et usage de faux. Ces derniers sont impliqués dans la disparition d’un conteneur de produits cosmétiques au port d’Oran. Après les avoir entendus, le procureur a requis les peines de 2 et 5 ans de prison ferme.

Les faits remontent au premier trimestre de cette année lorsqu’un importateur dépose une plainte où il explique qu’il a importé 5 conteneurs de produits cosmétiques mais, qu’au port d’Oran, il n’a réceptionné que 4. Une enquête a alors été ouverte et les investigations remonteront jusqu’aux douaniers présents ce jour-là. Après avoir été interpellés, ils seront entendus et réfuteront les accusations d’un bloc. Toutefois, la confrontation avec la victime devant le magistrat instructeur les chargera. Ce dernier présentera les documents prouvant ses déclarations, et d’autres documents où le faux a été prouvé suite à l’enquête.

Les 4 douaniers ont alors été écroués. A la barre du tribunal, ils expliqueront une fois de plus que ce sont 4 conteneurs qui sont entrés au port et non 5, niant les accusations de la victime. Présent à l’audience, la victime n’en démordra pas. Il insistera sur le nombre de conteneurs et demandera un dédommagement. L’affaire a été mise en délibération.